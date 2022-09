Serie A: Inter, riscatto col Torino a 1,45. Atalanta per tenersi la vetta: con la Cremonese '1' a 1,30 (Di venerdì 9 settembre 2022) La sesta giornata di Serie A, che si incastra tra i primi due turni delle coppe europee, non propone scontri diretti ma offre all'Inter... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) La sesta giornata diA, che si incastra tra i primi due turni delle coppe europee, non propone scontri diretti ma offre all'...

DiMarzio : .@Inter I Confronto ad Appiano fra dirigenti, #Inzaghi e la squadra - gippu1 : Dalla prossima giornata De Ketelaere (Milan) e Pickel (Cremonese) avranno la possibilità di aggiornare una statisti… - DiMarzio : #SerieA | #Inter, la probabile formazione contro il #Torino - heroesandcons : RT @ToussaintMaheu: La Regina Elisabetta II è vissuta 96 anni ed ha regnato per 70... E non ha mai visto l'Inter in serie B. - Pablopava1 : RT @ToussaintMaheu: La Regina Elisabetta II è vissuta 96 anni ed ha regnato per 70... E non ha mai visto l'Inter in serie B. -