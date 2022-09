Sanità, via 68 medici di famiglia: code utenti nel Casertano (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – code e disagi per migliaia di utenti casertani del servizio sanitario che in queste settimane si sono trovati senza il proprio medico di famiglia, causa uscita di 68 medici titolari; molti sono andati in pensione, qualcuno ha lasciato volontariamente, per altri è scaduto l’incarico periodico. Per ovviare alle carenze, la Regione ha nominato i 68 medici che mancavano, e i vari professionisti stanno prendendo servizio – in totale nel Casertano si contano tra i 540 e i 560 medici di famiglia – anche se due che avevano firmato hanno deciso, un po’ a sorpresa, di dimettersi. Così tanti cittadini si sono trovati a fare lunghe code per scegliersi il nuovo medico curante, specie a Santa Maria Capua Vetere e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta –e disagi per migliaia dicasertani del servizio sanitario che in queste settimane si sono trovati senza il proprio medico di, causa uscita di 68titolari; molti sono andati in pensione, qualcuno ha lasciato volontariamente, per altri è scaduto l’incarico periodico. Per ovviare alle carenze, la Regione ha nominato i 68che mancavano, e i vari professionisti stanno prendendo servizio – in totale nelsi contano tra i 540 e i 560di– anche se due che avevano firmato hanno deciso, un po’ a sorpresa, di dimettersi. Così tanti cittadini si sono trovati a fare lungheper scegliersi il nuovo medico curante, specie a Santa Maria Capua Vetere e ...

