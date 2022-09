Roma, scomparsa 17enne: si scandagliano i luoghi che frequentava con gli amici (Di venerdì 9 settembre 2022) Più passano le ore più la preoccupazione cresce. Giada De Luca, 17enne Romana, ha fatto perdere le sue tracce dal 6 settembre scorso. Tre giorni di ricerche, tre giorni di ansia e paura per la ragazza che si è allontanata da una casa famiglia del Prenestino. Perché Giada è una ragazza molto sensibile, estremamente delicata e la mamma Alessandra lo sa, tanto da continuare a inviare appelli, chiedere aiuto a chiunque la incontri o l’abbia vista in questi giorni. Le ricerche degli investigatori Intanto le ricerche delle forze dell’ordine continuano. La cercano nei luoghi frequentati con le amiche: piazza delle Gardenie è uno di quelli, ma è anche l’ultimo posto nel quale Giada è stata vista prima di svanire nel nulla il 6 settembre scorso. Dopo essere uscita con gli amici, martedì scorso, si è allontanata facendo perdere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Più passano le ore più la preoccupazione cresce. Giada De Luca,na, ha fatto perdere le sue tracce dal 6 settembre scorso. Tre giorni di ricerche, tre giorni di ansia e paura per la ragazza che si è allontanata da una casa famiglia del Prenestino. Perché Giada è una ragazza molto sensibile, estremamente delicata e la mamma Alessandra lo sa, tanto da continuare a inviare appelli, chiedere aiuto a chiunque la incontri o l’abbia vista in questi giorni. Le ricerche degli investigatori Intanto le ricerche delle forze dell’ordine continuano. La cercano neifrequentati con le amiche: piazza delle Gardenie è uno di quelli, ma è anche l’ultimo posto nel quale Giada è stata vista prima di svanire nel nulla il 6 settembre scorso. Dopo essere uscita con gli, martedì scorso, si è allontanata facendo perdere ...

