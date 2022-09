Questi non sono dei ballerini irlandesi che festeggiano la morte della regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di 31 secondi, che ritrae cinque ballerini mentre danzano sulle note della canzone dei Queen “Another one bites the dust” (la cui traduzione italiana è “Un altro ancora va a mordere la polvere”, frase idiomatica che nel Regno Unito descrive la morte di una persona). Il video è stato ripreso da TikTok, dov’era accompagnato dal testo «Potreste per favore andare fuori da Buckingham Palace ciò sarebbe davvero brillante», ancora visibile nel contenuto oggetto della nostra verifica. Secondo l’autore del tweet, il video sarebbe stato realizzato da alcuni ballerini irlandesi per festeggiare la morte di Elisabetta II, regina del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, deceduta l’8 ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di 31 secondi, che ritrae cinquementre danzano sulle notecanzone dei Queen “Another one bites the dust” (la cui traduzione italiana è “Un altro ancora va a mordere la polvere”, frase idiomatica che nel Regno Unito descrive ladi una persona). Il video è stato ripreso da TikTok, dov’era accompagnato dal testo «Potreste per favore andare fuori da Buckingham Palace ciò sarebbe davvero brillante», ancora visibile nel contenuto oggettonostra verifica. Secondo l’autore del tweet, il video sarebbe stato realizzato da alcuniper festeggiare ladiII,del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, deceduta l’8 ...

ItaliaViva : Vedere Conte che viene andare in giro in campagna elettorale per farsi le foto con le tessere del #RDC è la negazio… - martaottaviani : Anche oggi, #troll scatenati. Ps. Motivazioni addotte: 1) Mi togliete la libertà di stare a 30 gradi 2) non voglio… - pdnetwork : Il nostro programma parla del futuro dell'Italia: dei #giovani, di #ambiente, di #lavoro e di welfare. Non parla de… - vserwave : RT @nelsottobosco: io non riesco ancora a credere che veramente questi davanti ai cittadini che a malapena campano fanno le cerimonie da mi… - edofux : RT @gladiatoremassi: Vergogna!! E pensare che il #redditodicittadinanza costa 2 miliardi e sfama 3milioni di poveri! E non aggiungiamo altr… -

Gianmarco Pozzecco: Non mi aspettavo potessimo giocare su questi livelli RealOlimpiaMilano L'anno scolastico al via Riascolta L'anno scolastico al via di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Sono milionari, eppure fanno pagare caro un videomessaggio Molte persone amano essere riconosciute da una star, e Cameo sembra essere il modo migliore per ottenere riconoscenza senza trasformarsi in stalker. Il servizio di videomessaggi collega persone normal ... Riascolta L'anno scolastico al via di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Molte persone amano essere riconosciute da una star, e Cameo sembra essere il modo migliore per ottenere riconoscenza senza trasformarsi in stalker. Il servizio di videomessaggi collega persone normal ...