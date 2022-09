Portogallo | il capocannoniere che non ti aspetti | all’Inter era stato un flop

(Di venerdì 9 settembre 2022) Inizio di campionato particolare in. Dopo 5 giornate infatti in vetta alla classifica dei marcatori c’è un duello inedito....

Calciomercato.com

Ha già 34 anni e non è un cultore dl Tiki Taka, mentre è statodella Bundesliga per ... Haaretz (Israele), Sports Daily (Russia), El País (Spagna), Expresso (), Aftonbladet (...Due scudetti, due Supercoppe italiane, una Coppa Italia e il titolo diconquistato ... E' stato Campione d'Europa con la sua nazionale, il, con la quale ha vinto anche una UEFA ... Serie A, è lotta a tre per il titolo di capocannoniere: in quota è sfida tra Immobile, Vlahovic e Lukaku Il MIlan ha chiuso la sua quarta operazione di calciomercato con Andrè Silva, un nome poco conosciuto in Italia: può essere la scommessa giusta.