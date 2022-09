No, i cani della Regina non saranno «sepolti vivi con lei» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 9 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Ma in che senso i cani della Regina verrano sepolti vivi con lei?». Si tratta di una notizia satirica, pubblicata senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola una notizia falsa. Il tweet fa riferimento al decesso di Elisabetta II, Regina del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, avvenuto l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni e ai suoi funerali, che si terranno lunedì 19 settembre 2022 nell’abbazia di Westminster. La notizia secondo cui il corpo della Regina verrà seppellito insieme ai suoi cani ancora in vita è però falsa. A fornire tale informazione infondata è stato infatti il sito web britannico Reductress, che l’8 settembre 2022 ha ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 9 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Ma in che senso iverranocon lei?». Si tratta di una notizia satirica, pubblicata senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola una notizia falsa. Il tweet fa riferimento al decesso di Elisabetta II,del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, avvenuto l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni e ai suoi funerali, che si terranno lunedì 19 settembre 2022 nell’abbazia di Westminster. La notizia secondo cui il corpoverrà seppellito insieme ai suoiancora in vita è però falsa. A fornire tale informazione infondata è stato infatti il sito web britannico Reductress, che l’8 settembre 2022 ha ...

