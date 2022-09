' Morte della Regina | Rangers - Napoli a rischio rinvio'

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - direpuntoit : Il primo discorso alla nazione di #CarloIII da re, all'indomani della morte della madre, #Elisabetta II - UnaCertaCarmen : La diversamente simpatica compagna di mio fratello si dice devastata dalla morte della regina. Ognuno ha le sue croci da portare -

RaiNews

... a causagravitàferita, procurata con un corpo contundente, era stato ricoverato al San Marco di Catania, dove oggi i medici ne hanno accertato lacelebrale.Laregina Elisabetta, sale al trono Carlo III: quello che c'è da sapere Il nuovo re Carlo III - Dossier - Che cosa succede ora La famiglia reale - Camilla - William e Kate - Harry e ... Carlo III parla alla Nazione: "Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore' - Carlo III: "Prometto di servirvi" - Carlo III: "Prometto di servirvi" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – E’ diventato virale il video del giornalista argentino, Santiago Cuneo, che ha festeggiato la notizia della morte della Regina Elisabetta II stappando una bottiglia di champagne e ricopr ...