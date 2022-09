Leone d’Oro: chi vincerà a Venezia 79? Le nostre previsioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Siamo giunti alla fine della 79ma Mostra del Cinema di Venezia, e come di consueto facciamo le previsioni su chi potrebbe vincere il Leone d’Oro e la Coppa Volpi. Chi vincerà il Leone d’Oro? Sono diversi i film che vengono dati come favoriti per il Leone d’Oro. Per la critica internazionale continua ad essere BANSHEES OF INISHERIN (Gli spiriti dell’isola) il film con Colin Farrell (13 minuti di standing ovation in Sala Grande), che potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale. Negli ultimi giorni è balzato prepotentemente ai primo posto delle preferenze. Trama Il film di Martin McDonag è ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue due amici di lunga data, Padraic (Colin ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Siamo giunti alla fine della 79ma Mostra del Cinema di, e come di consueto facciamo lesu chi potrebbe vincere ile la Coppa Volpi. Chiil? Sono diversi i film che vengono dati come favoriti per il. Per la critica internazionale continua ad essere BANSHEES OF INISHERIN (Gli spiriti dell’isola) il film con Colin Farrell (13 minuti di standing ovation in Sala Grande), che potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale. Negli ultimi giorni è balzato prepotentemente ai primo posto delle preferenze. Trama Il film di Martin McDonag è ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue due amici di lunga data, Padraic (Colin ...

