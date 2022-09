Imprese: crescono i fatturati nel 2022, ma peggiorano marginalità e rischio creditizio (Di venerdì 9 settembre 2022) La ripresa economica registrata nel 2021 ha consentito un importante recupero del fatturato e dei margini delle aziende italiane, seppur con grosse differenze tra i diversi settori. La dinamica inflazionistica continuerà a spingere verso l’alto i fatturati anche nel 2022, previsti attestarsi al +9% sia rispetto al 2021 che al dato pre crisi del 2019. Tuttavia, l’attuale contesto caratterizzato da molteplici tensioni e fattori di incertezza comporta una netta revisione al ribasso delle prospettive 2022 sul fronte della marginalità operativa, prevista in lieve calo sia rispetto al 2021 (-40 bps) che rispetto al 2019 (-50 bps), prima che la diffusione della pandemia arrivasse a condizionare in modo tanto pesante l’economia globale. Queste sono alcune viste prospettiche che emergono dall’ultimo aggiornamento ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) La ripresa economica registrata nel 2021 ha consentito un importante recupero del fatturato e dei margini delle aziende italiane, seppur con grosse differenze tra i diversi settori. La dinamica inflazionistica continuerà a spingere verso l’alto ianche nel, previsti attestarsi al +9% sia rispetto al 2021 che al dato pre crisi del 2019. Tuttavia, l’attuale contesto caratterizzato da molteplici tensioni e fattori di incertezza comporta una netta revisione al ribasso delle prospettivesul fronte dellaoperativa, prevista in lieve calo sia rispetto al 2021 (-40 bps) che rispetto al 2019 (-50 bps), prima che la diffusione della pandemia arrivasse a condizionare in modo tanto pesante l’economia globale. Queste sono alcune viste prospettiche che emergono dall’ultimo aggiornamento ...

Ansa_ER : Imprese: Confindustria E-R, crescono gli investimenti, 'ma agire su energia'. 'E' un tema emergenziale, servono tem… - newsfinanza : CRIF: crescono i fatturati delle imprese in Italia, peggiorano marginalità e rischio creditizio - Alessdan1 : @GiuseppeConteIT i 5 S crescono poichè hanno 2 popoli Grandi : - gli addetti, i Committenti e Imprese dell Ediliz… - banaedr : Gdo, maxi frode fiscale: evasa l’Iva per 260 milioni e coinvolte 15 società - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un pubblico esercizio su tre rischia la chiusura in Italia. Lo afferma il vicepresidente vicario della Fipe, parlando de… -