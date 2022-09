Il proposito di settembre: scegliete un quaderno e una penna. E poi... (Di venerdì 9 settembre 2022) Come in ogni settembre che si rispetti è accaduto l'ineluttabile. I buoni propositi hanno bussato il giorno 1 e noi, titubanti, anziché spalancare la porta per accoglierli e onorarli come si fa con ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Come in ogniche si rispetti è accaduto l'ineluttabile. I buoni propositi hanno bussato il giorno 1 e noi, titubanti, anziché spalancare la porta per accoglierli e onorarli come si fa con ...

marcolcars : RT @danoris2110: A proposito di reali, l'otto settembre del 1943 il nostro caricava le gambe in spalla e fuggiva più veloce del vento, lasc… - Paolo18030138 : RT @danoris2110: A proposito di reali, l'otto settembre del 1943 il nostro caricava le gambe in spalla e fuggiva più veloce del vento, lasc… - FinDicitore : RT @danoris2110: A proposito di reali, l'otto settembre del 1943 il nostro caricava le gambe in spalla e fuggiva più veloce del vento, lasc… - brongosalvatore : RT @danoris2110: A proposito di reali, l'otto settembre del 1943 il nostro caricava le gambe in spalla e fuggiva più veloce del vento, lasc… - danoris2110 : A proposito di reali, l'otto settembre del 1943 il nostro caricava le gambe in spalla e fuggiva più veloce del vent… -