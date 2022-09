Il Paradiso delle Signore 7, spoiler prima puntata lunedì 12 settembre: Agnese si dimette, tre new entry (Di venerdì 9 settembre 2022) lunedì 12 settembre torna in onda Il Paradiso delle Signore con la stagione numero 7. La prima puntata sarà contraddistinta da alcune novità davvero interessanti. Al grande magazzino arriveranno due nuove veneri. A fronte di questi due arrivi, però, ci sarà un primo colpo di scena, ovvero, le dimissioni di Agnese. Vittorio, dal canto suo, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 settembre 2022)12torna in onda Ilcon la stagione numero 7. Lasarà contraddistinta da alcune novità davvero interessanti. Al grande magazzino arriveranno due nuove veneri. A fronte di questi due arrivi, però, ci sarà un primo colpo di scena, ovvero, le dimissioni di. Vittorio, dal canto suo, L'articolo proviene da KontroKultura.

AstroSamantha : Riconoscete tra le nuvole quell’ arcipelago nel Pacifico? Si tratta delle Isole Salomone nel Sud del Pacifico. Un p… - IdaPutrino : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - NestiMarta : RT @ChiaraGaudino5: Ecco le anticipazioni della settimana dal 19. #ilparadisodellesignore - pAurelio1 : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - Eolieinfoto : Quando vedo qualche filmato delle vacanze #degliAltri penso che sia una montatura….. ma adesso ci sono io in questo… -