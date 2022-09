Funerali Regina Elisabetta e incoronazione Re Carlo III: tutte le date (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta si accede ad un complesso protocollo fatto di tappe e date che vanno dai Funerali della Sovrana all’incoronazione del nuovo Re Carlo III. L’ultimo saluto alla Regina prevede un cerimoniale lungo dieci giorni prima dei Funerali veri e propri. Dopo il D-Day scattato ieri 8 settembre con l’annuncio della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte dellasi accede ad un complesso protocollo fatto di tappe eche vanno daidella Sovrana all’del nuovo ReIII. L’ultimo saluto allaprevede un cerimoniale lungo dieci giorni prima deiveri e propri. Dopo il D-Day scattato ieri 8 settembre con l’annuncio della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - fanpage : Operazione London Bridge, cosa succede se la Regina Elisabetta muore #QueenElizabeth - SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE - _Egomostro : Funerali tra 10 giorni. Intanto la regina Elisabetta nel congelatore: - carlo234556 : @MikyS03 Per un po’ di giorni ascolti molto dopati della scomparsa della regina ma poi i funerali li seguiranno in diretta le reti ? -