Fratelli d’Italia contro Peppa Pig

(Di venerdì 9 settembre 2022) . La notizia fa già ridere così, ma non c’è mai limite al peggio. Questo perché il cartone ha inserito una famiglia composta da due mamme e un figlio. “Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma” – esordisce il maialino – “Una mia mamma fa la dottoressa, l’altra cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti!”. ‘Pig’ introduces lesbian couple on latest episode: “I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti.” pic.twitter.com/3coxIzbvaV — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2022 Apriti cielo. Federico Mollicone, candidato alla Camera dei Deputati con Giorgia Meloni, si è arrabbiato assai. A suo dire la Rai non può trasmettere un cartone dove un protagonista ha due mamme. “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animatoPig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora ...