Fiorentina | Pradè | “I fischi e le critiche fanno parte del nostro lavoro”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Barak: "Conosco benissimo Antonin, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo sia colui che completa il nostro reparto". Parlando dell'inizio stagione ha affermato: "I fischi non fanno mai piacere, così come le critiche, ma sappiamo che fanno parte del nostro lavoro. Sappiamo che come squadra siamo obbligati a vincere, c'è frustrazione da parte di tutti: tifosi, presidente, calciatori, allenatori, dirigenti. Quello che a me preoccupa è perdere entusiasmo ed empatia avuti nella passata stagione". Sul mercato ha aggiunto: "Non abbiamo rimpianti in merito.

