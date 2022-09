F1, Ferrari in testa a Monza: è una sorpresa. Cosa è cambiato rispetto a Spa (Di venerdì 9 settembre 2022) È una Ferrari sorprendente quella palesatasi all’autodromo di Monza. Non tanto per la livrea gialla che caratterizza le tute dei piloti e il cofano motore, bensì per le inaspettate prestazioni altisonanti su un circuito che, sulla carta, si annunciava sfavorevole. Nella FP1 Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso la classifica dei tempi in prima e seconda posizione, confermando poi la loro ottima competitività anche nella FP2, dove lo spagnolo ha fatto segnare la tornata più rapida e il monegasco la terza. Cos’è cambiato rispetto a Spa, contesto similare, dove invece le Rosse hanno sofferto? Proviamo ad avanzare alcune ipotesi per spiegarlo. Potrebbe trattarsi di una questione legata alla pista in sé. Spa-Francorchamps e Monza saranno anche imparentati, ma possono essere definiti al massimo cugini, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) È unasorprendente quella palesatasi all’autodromo di. Non tanto per la livrea gialla che caratterizza le tute dei piloti e il cofano motore, bensì per le inaspettate prestazioni altisonanti su un circuito che, sulla carta, si annunciava sfavorevole. Nella FP1 Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso la classifica dei tempi in prima e seconda posizione, confermando poi la loro ottima competitività anche nella FP2, dove lo spagnolo ha fatto segnare la tornata più rapida e il monegasco la terza. Cos’èa Spa, contesto similare, dove invece le Rosse hanno sofferto? Proviamo ad avanzare alcune ipotesi per spiegarlo. Potrebbe trattarsi di una questione legata alla pista in sé. Spa-Francorchamps esaranno anche imparentati, ma possono essere definiti al massimo cugini, ...

