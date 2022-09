(Di venerdì 9 settembre 2022) “Lo ripeto ancora una volta: io ho acquistato una squadra che giocava a porte aperte. E non solo. Avevo la gestione della prima squadra già dal mese di giugno del 2021. E, appunto, non c’erano mai stati problemi in nessuna partita. Veniva anche la pubblica sicurezza. Questo fino al 28 gennaio, giorno in cui ho firmato il contratto di acquisto dell’Ostia Mare”. La questione dello stadio Anco Marzio nasconde forse una verità ben peggiore di quella emersa finora. Da quanto noi de Il Corriere della Città siamo riusciti a ricostruire attraverso vari passaggi, venendo anche in possesso della copia del documento “incriminato”, e grazie anche alla conferma data dalle parole del Presidente Roberto Di Paolo, la chiusura delle porte non dipende di certo – o almeno non solo – dalla necessità di mettere in sicurezza le tribune con lavori di ristrutturazione. Ma dal fatto che il documento che ...

CorriereCitta : Esclusiva. Ostiamare, l’autorizzazione al Pubblico Spettacolo è falsa: appartiene a un evento di moda -

Il Corriere della Città

... Atletico Terme Fiuggi, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia, Lupa Frascati, Montespaccato,,... Serie D Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ine 3 in co -a ...... Atletico Terme Fiuggi, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia, Lupa Frascati, Montespaccato,,... Serie D Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ine 3 in co -a ... Ostiamare a porte chiuse , il presidente Di Paolo: ‘Stadio aperto in passato nonostante gli abusi: mi sento truffato’ In esclusiva per “Il Corriere della Città”, abbiamo il piacere di intervistare Roberto Di Paolo, Presidente dell’Ostia Mare. Come sappiamo, la storica società sportiva lidense è al centro di una bagar ...Domani Sangiovannese-Ostiamare (girone E) alle 15 sul campo “Astori” di Rignano sull’Arno, alle 15.30 Orvietana-Arezzo (E) e alle 16 Chieri-Pont Donnaz (A). Domenica le altre gare. Ecco il programma c ...