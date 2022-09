Elezioni: Di Maio, 'chi strizza occhio a Orban e Salvini isola Italia' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Il no del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, al tetto massimo al prezzo del gas? "Questi sono gli alleati di Salvini e Meloni, questo è il problema, che con questi alleati qui isolano anche l'Italia e se ci isoliamo perdiamo i soldi del Pnrr. Questo cerco di spiegare, che strizzare l'occhio a Putin o a Orban vuol dire isolarsi, isolare l'Italia". Lo afferma il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, ospite de L'Aria che tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Il no del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, al tetto massimo al prezzo del gas? "Questi sono gli alleati die Meloni, questo è il problema, che con questi alleati quino anche l'e se ci isoliamo perdiamo i soldi del Pnrr. Questo cerco di spiegare, chere l'a Putin o avuol dirersi,re l'". Lo afferma il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di, ospite de L'Aria che tira su La7.

