Documenti Nato rubati da hacker in Portogallo. Ecco cosa sappiamo (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo Stato maggiore delle Forze Armate portoghesi ha subito un grave attacco informatico, con conseguente furto di importanti Documenti segreti finito poi in vendita sul dark web. Il cyberattacco, definito "prolungato e senza precedenti", è stato comunicato al gabinetto del primo ministro portoghese António Costa dall'intelligence statunitense tramite l'ambasciata a Lisbona. Secondo il quotidiano Diário de Notícias, una parte dei Documenti trafugati sarebbe già stata trovata in vendita nel dark web. Interpellato dall'agenzia Lusa, il governo non ha dato ulteriori spiegazioni, mentre un comunicato del ministero della Difesa, pur riconoscendo la correttezza degli indizi su questa falla nel sistema di sicurezza, non si è pronunciato sul caso concreto. Il partito di opposizione Iniciativa Liberal, tuttavia, ha già chiesto ufficialmente che la ministra Helena ...

