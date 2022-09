“Devo dirlo”. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, brutte voci. E lei costretta a parlare (Di venerdì 9 settembre 2022) brutte voci sono uscite fuori recentemente su Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e lei è stata costretta a rompere il silenzio nelle ultime ore. Ha voluto dire tutta la verità su ciò che sarebbe successo nella coppia, visto che ormai le indiscrezioni erano diventate via via sempre più insistenti. Ad interpellarla su questo argomento intimo è stato il settimanale Nuovo, che non ha fatto troppi giri di parole, infatti la giornalista le ha chiesto direttamente se il loro matrimonio sia davvero seriamente a rischio. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno voluto soffermarsi su Raffaella Carrà nelle scorse settimane, in particolare lei ha fatto sapere: “Ho avuto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)sono uscite fuori recentemente suede lei è stataa rompere il silenzio nelle ultime ore. Ha voluto dire tutta la verità su ciò che sarebbe successo nella coppia, visto che ormai le indiscrezioni erano diventate via via sempre più insistenti. Ad interpellarla su questo argomento intimo è stato il settimanale Nuovo, che non ha fatto troppi giri di parole, infatti la giornalista le ha chiesto direttamente se il loro matrimonio sia davvero seriamente a rischio.edhanno voluto soffermarsi su Raffaella Carrà nelle scorse settimane, in particolare lei ha fatto sapere: “Ho avuto il ...

Andrea64746064 : @RobiniaSherie Ciao per dirlo devo provarlo Dove ci vediamo così ti vengo dentro la figa e ti dico - STABILOBOSS1969 : Sono vicino ad un abbeveratoio per bestiame quando l'allevatore mi fa: 'Perche' non ne approfitta per farsi il bagn… - zuxwallss : @fessgaiii insultando e dandomi della stronza e troia ecc perché qualcuno del gruppo aveva mandato lo screen di ciò… - naliko2201 : @RobiniaSherie Devo provare per dirlo appena ci entro te lo dico - hstiku9 : In ogni caso meglio Letta di Meloni, meglio Conte di Salvini e meglio Calenda di Berlusconi! Sicuramente per intel… -