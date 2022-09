Conservatorismo non fascismo. La destra di Giorgia Meloni secondo Buttafuoco (Di venerdì 9 settembre 2022) Bisogna intendersi, quella di Giorgia Meloni non è una destra fascista, anzi, non ha niente a che vedere con l’idea socialista-rivoluzionaria di Benito Mussolini. Lo crede Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, giornalista e opinionista, che sottolinea a Formiche.net come Fratelli d’Italia sia molto più vicino a un partito conservatore di ispirazione inglese. Eppure il dibattito sul rischio fascismo non è ancora chiuso, in questo settembre di campagna elettorale. Mario Tronti in un’intervista a Repubblica ha disinnescato l’allarme insito nella narrazione con cui il Partito democratico sta conducendo la campagna elettorale. Per il padre dell’operaismo italiano non c’è alcun pericolo di un ritorno al fascismo. Cosa ha a che fare la destra di Giorgia ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Bisogna intendersi, quella dinon è unafascista, anzi, non ha niente a che vedere con l’idea socialista-rivoluzionaria di Benito Mussolini. Lo crede Pietrangelo, scrittore, giornalista e opinionista, che sottolinea a Formiche.net come Fratelli d’Italia sia molto più vicino a un partito conservatore di ispirazione inglese. Eppure il dibattito sul rischionon è ancora chiuso, in questo settembre di campagna elettorale. Mario Tronti in un’intervista a Repubblica ha disinnescato l’allarme insito nella narrazione con cui il Partito democratico sta conducendo la campagna elettorale. Per il padre dell’operaismo italiano non c’è alcun pericolo di un ritorno al. Cosa ha a che fare ladi...

mitrane : @simod87 @rosanna66886427 @GenCar5 Lo vedi che ci arrivi da solo? Non è repubblica e monarchia la polarità che cont… - nemo0703 : @kittesencul @Antonel52432350 La logica è quella binaria di sempre. Alla fin della fiera sceglierai tra progressism… - PamelaPatty : Pezzo super interessante, che spiega come - alquanto tristemente - passino le generazioni ma la bestia del fascio-c… - LucaScopigno : @a_padellaro il conservatorismo della Meloni?! Ma de che? Se ci sono consevatori in Italia quelli siete voi che non… - marioricciard18 : RT @uvillanilubelli: Finalmente un commento serio sul conservatorismo in Italia. Non condivido tutto, ma questo articolo del prof. Giovan… -