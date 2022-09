Caro Bollette: sabato a Roma in piazza autonomi e Partite Iva (Di venerdì 9 settembre 2022) Caro Bollette: sabato 10 settembre a Roma in piazza lavoratori autonomi e Partite Iva Il sindacato FISI, Le Partite IVA Italia ed i movimenti Adesso Basta ed ITA.LI, supportati da decine di altre organizzazioni del mondo del lavoro, scenderanno in piazza san Giovanni a Roma sabato 10 settembre alle ore 15 per uno sciopero generale contro la crisi economica e le mancate risorse destinate ai lavoratori e alle imprese. L’unione delle diverse categorie nasce dal bisogno di richiedere misure straordinarie e di emergenza riportando il tema lavoro al centro della agenda politica, per dire basta alle misure discriminatorie di accesso al lavoro per tanti dipendenti, ai rincari indiscriminati e agli speculatori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)10 settembre ainlavoratoriIva Il sindacato FISI, LeIVA Italia ed i movimenti Adesso Basta ed ITA.LI, supportati da decine di altre organizzazioni del mondo del lavoro, scenderanno insan Giovanni a10 settembre alle ore 15 per uno sciopero generale contro la crisi economica e le mancate risorse destinate ai lavoratori e alle imprese. L’unione delle diverse categorie nasce dal bisogno di richiedere misure straordinarie e di emergenza riportando il tema lavoro al centro della agenda politica, per dire basta alle misure discriminatorie di accesso al lavoro per tanti dipendenti, ai rincari indiscriminati e agli speculatori ...

