Canottaggio azzurro a Sabaudia per preparare il Mondiale (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabaudia (ITALPRESS) – Archiviato con soddisfazione l'Europeo di Monaco di Baviera, l'Italia del Canottaggio è già tornata al lavoro sulle acque di Sabaudia per preparare il Mondiale di Racice (Repubblica Ceca). La rassegna iridata andrà in scena dal 18 al 25 settembre e sarà il fiore all'occhiello di una stagione di transizione in un inedito triennio olimpico. Il gruppo azzurro ha raccolto un bottino soddisfacente in Germania: le barche principali chiamate a fare risultato, come i doppi pesi leggeri delle medaglie olimpiche, non hanno tradito le attese e si sono piazzate sul podio. Tra i risultati di spicco anche il bronzo dell'otto maschile, che si è presentato in gara avendo in organico il quattro senza reduce dalla medaglia di bronzo a Tokyo. “Abbiamo intrapreso questo percorso a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022)(ITALPRESS) – Archiviato con soddisfazione l'Europeo di Monaco di Baviera, l'Italia delè già tornata al lavoro sulle acque diperildi Racice (Repubblica Ceca). La rassegna iridata andrà in scena dal 18 al 25 settembre e sarà il fiore all'occhiello di una stagione di transizione in un inedito triennio olimpico. Il gruppoha raccolto un bottino soddisfacente in Germania: le barche principali chiamate a fare risultato, come i doppi pesi leggeri delle medaglie olimpiche, non hanno tradito le attese e si sono piazzate sul podio. Tra i risultati di spicco anche il bronzo dell'otto maschile, che si è presentato in gara avendo in organico il quattro senza reduce dalla medaglia di bronzo a Tokyo. “Abbiamo intrapreso questo percorso a ...

