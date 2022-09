Bayern Monaco vs Stoccarda – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre il Bayern Monaco affronta lo Stoccarda in Bundesliga. Gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato, mentre il Bayern punta a tornare a vincere dopo aver pareggiato le ultime due partite di campionato. Il calcio di inizio di Bayern Monaco vs Stoccarda è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Bayern Monaco vs Stoccarda: a che punto sono le due squadre Bayern Monaco Infatti, nonostante l’impressionante vittoria per 2-0 contro l’Inter in Champions League mercoledì scorso, la squadra di Julian Nagelsmann è stata frustrata nelle ultime uscite in Bundesliga. Dopo non essere riusciti a battere il Borussia Monchengladbach ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre ilaffronta loin Bundesliga. Gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato, mentre ilpunta a tornare a vincere dopo aver pareggiato le ultime due partite di campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreInfatti, nonostante l’impressionante vittoria per 2-0 contro l’Inter in Champions League mercoledì scorso, la squadra di Julian Nagelsmann è stata frustrata nelle ultime uscite in Bundesliga. Dopo non essere riusciti a battere il Borussia Monchengladbach ...

