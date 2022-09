Volevano andare a vedere la partita in Curva A | arrestati due tifosi inglesi ubriachi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Erano in evidente stato di alterazione alcolica i dueche ieri sera, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Napoli-Liverpool, si sono presentati ai varchi del settore dellaA dello stadio Diego Armando Maradona, riservata aiazzurri, pretendendo di accedervi sebbene avessero un biglietto per il settore ospiti. Quando gli steward gli hanno negato l’accesso hanno iniziato a inveire nei loro confronti e anche nei confronti dei Carabinieri, che sono subito intervenuti. Anche nel vicino commissariato di Polizia San Paolo, dove sono stati accompagnati dagli agenti, i duedel Liverpool hanno avuto un comportamento violento, nei confronti del personale presente, aggredendo fisicamente due poliziotti intervenuti per placarli e ...

