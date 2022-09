Ventura | ' ' Napoli | le buone impressioni dovranno essere confermate partita dopo partita' '

(Di giovedì 8 settembre 2022): '', lee già la gara di sabato sarà un test importante'' A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gian Piero, allenatore. Queste le sue parole: “Ilmi ha sorpreso già alla prima giornata di campionato. La gara di ieri fa rumore perché di fronte aveva il Liverpool, ma ilsta facendo bene da sempre. Soprattutto alla luce di partenze importanti e di arrivi che non hanno fatto rimpiangere i vecchi. -afferma-Questo è il miglior Anguissa della sua carriera per cui è stata ...

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Gian Piero, allenatore.