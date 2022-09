Venezia 79, mentre il mondo cade a pezzi tocca pure assistere alla ‘sceneggiata’ di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (Di giovedì 8 settembre 2022) Se inizi con una citazione che attesta la tua cultura fai sempre bella figura. E pure la rima. A questo fine, stanno bene le parole dette da Simona Ventura quando, per via delle alterne fortune che la vita ti presenta, era concorrente all’Isola dei Famosi: “Esondo come un fiume che esonda“. Esasperazione conclamata, alla sua maniera. Ora, dovessimo tirare fuori dal mazzo i luoghi comuni sarebbe un lungo sciorinare ma di nuovo, facciamola breve e scomodiamo un’altra citazione di quelle che incantano la platea: ‘mentre il mondo cade a pezzi‘. Che succede, mentre il mondo cade a pezzi? Che ci tocca anche sorbirci una delle scene più cheap, inutili e imbarazzanti di questo tempo buio e senza stelle. Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Se inizi con una citazione che attesta la tua cultura fai sempre bella figura. Ela rima. A questo fine, stanno bene le parole dette da Simona Ventura quando, per via delle alterne fortune che la vita ti presenta, era concorrente all’Isola dei Famosi: “Esondo come un fiume che esonda“. Esasperazione conclamata,sua maniera. Ora, dovessimo tirare fuori dal mazzo i luoghi comuni sarebbe un lungo sciorinare ma di nuovo, facciamola breve e scomodiamo un’altra citazione di quelle che incantano la platea: ‘il‘. Che succede,il? Che cianche sorbirci una delle scene più cheap, inutili e imbarazzanti di questo tempo buio e senza stelle. Uno ...

