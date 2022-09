Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 18:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vediamo nel Regno Unito apertura e allarme per l’aggravamento delle condizioni della 96 anni regina Elisabetta annunciate da Buckingham Palace la Sovrana mostrata Sì in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese il passaggio di consegna la testa del governo britannico fra Boris Johnson il premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno era stata già costretta ieri a rinunciare ad una riunione virtuale in seguito una nuova valutazione del tuo stato questa mattina Dottori della regina hanno espresso preoccupazione è raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica si legge nella nota di Palazzo La Corte precisa che sono stata arrestata a riposo e che i suoi familiari stretti a partire evidentemente da l’erede al trono Carlo sono stati informati tutti e quattro i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vediamo nel Regno Unito apertura e allarme per l’aggravamento delle condizioni della 96 anni regina Elisabetta annunciate da Buckingham Palace la Sovrana mostrata Sì in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese il passaggio di consegna la testa del governo britannico fra Boris Johnson il premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno era stata già costretta ieri a rinunciare ad una riunione virtuale in seguito una nuova valutazione del tuo stato questa mattina Dottori della regina hanno espresso preoccupazione è raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica si legge nella nota di Palazzo La Corte precisa che sono stata arrestata a riposo e che i suoi familiari stretti a partire evidentemente da l’erede al trono Carlo sono stati informati tutti e quattro i ...

