Ultime Notizie – Elezioni 2022, domani Grillo ‘assente’ a presentazione programma M5S (Di giovedì 8 settembre 2022) Non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova Beppe Grillo non sarà presente domani alla presentazione del programma elettorale M5S, alle 16.30 all’Auditorium della Conciliazione. Il fondatore e garante del Movimento – che con l’hashtag #CuoreECoraggio ha appena rilanciato un video del leader Giuseppe Conte sulla transizione ecologica – non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova, dove si trova: “Sarà presente con il cuore, come sempre”, assicurano dal suo staff. Al momento non è confermata nemmeno la presenza di Grillo alla chiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del Movimento. “Non sappiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova Beppenon sarà presentealladelelettorale M5S, alle 16.30 all’Auditorium della Conciliazione. Il fondatore e garante del Movimento – che con l’hashtag #CuoreECoraggio ha appena rilanciato un video del leader Giuseppe Conte sulla transizione ecologica – non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova, dove si trova: “Sarà presente con il cuore, come sempre”, assicurano dal suo staff. Al momento non è confermata nemmeno la presenza dialla chiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del Movimento. “Non sappiamo ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni lady Mastella: “Ovunque lacrime e sangue tanto che è imbarazzante chiedere voto” -… - Franky_friess : Ultime due ore in ufficio a cercare notizie sulla regina, tutte disperate perché non vogliamo che muoia E poi arri… -