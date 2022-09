(Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo lo spettacolo di Parigi, la UFC torna a Las Vegas con UFC 279 che propone come main event la sfida stellare tra. Nuovo contro vecchio in uno scontro generazionale che promette spettacolo. L’astro nascente svedese contro la leggenda delle mma. L’evento inizierà nella notte tra sabato e domenica, alle 04:00, mentre la sfida attesissima in 5 round inizierà intorno alle 06:00. Inutile negarlo:, ancora imbattuto, parte favoritissimo. Di fronte ha probabilmente il fighter più amato della Ufc:, il primo a battere Conor McGregor, ma reduce da due sconfitte consecutive e inattivo da un anno. Poche speranze per il buon vecchio, che però ha dalla sua un mento di ferro, il coraggio e il cuore di un leone, e ...

TurnHeelWres : Cartelera #UFC279: Chimaev vs. Diaz -

SPORTFACE.IT

Dopo lo spettacolo di Parigi, latorna a Las Vegas conche propone come main event la sfida stellare tra Khamzat Chimaev e Nate Diaz. Nuovo contro vecchio in uno scontro generazionale che promette spettacolo. L'astro nascente svedese contro la ...Dopo lo spettacolo di Parigi, latorna a Las Vegas conche propone come main event la sfida stellare tra Khamzat Chimaev e Nate Diaz. Nuovo contro vecchio in uno scontro generazionale che promette spettacolo. L'astro nascente svedese contro la ... UFC 279, Khamzat Chimaev vs Nate Diaz in tv: programma, orario e streaming UFC 279, come seguire Khamzat Chimaev vs Nate Diaz in tv: programma, orario e streaming. Diretta su Dazn a che ora ...La UFC vola alla T-Mobile di Las Vegas dove sabato notte si sfideranno nel main event Khamzat Chimaev e Nate Diaz.