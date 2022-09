Tutto il mondo piange Elisabetta II. Da Mattarella a Macron fino a Biden (Di giovedì 8 settembre 2022) Lagarde: 'Elisabetta faro stabilità e infallibile senso del dovere' 'La regina Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) Lagarde: 'faro stabilità e infallibile senso del dovere' 'La reginaII è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. ...

zaiapresidente : ?????? E' il 7 settembre del 1976 quando il singolo Dancing Queen degli ABBA, uscito il 16 agosto di quell'anno, scala… - meb : Una donna che ha tenuto unita la sua nazione per 70 anni. La sovrana britannica che ha regnato più a lungo. Tutto i… - mara_carfagna : Gli italiani lo hanno capito: il #votoutile non esiste. Il #terzopolo ha proposte concrete e sempre più apprezzate… - gioxilomb : tutto il mondo in questo momento #QueenElizabethII - IlariaMatteoni : @flpsq @Reductress @Effemeride7 Caccia ai corgi sparsi in tutto il mondo, che sicuramente si chiameranno Amedeo. -