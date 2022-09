Sugli extra-profitti non spariamo nel mucchio. Il price cap? Putin lo teme. Parla Testa (Di giovedì 8 settembre 2022) Bisogna fare attenzione quando si maneggia del materiale fragile. Il rischio è che uno scivolone possa mandare tutto in mille pezzi. E gli extra profitti delle imprese energetiche, che il governo vuole tassare al 50% pur di schivare il deficit, lo sono. I soldi servono, ma sul dove prenderli, lì occorre massima lucidità. Ne è convinto Chicco Testa, ex manager di grandi aziende italiane dell’energia, come Enel e Acea e oggi presidente di Assoambiente, che a Formiche.net dà la sua lettura circa l’operazione con cui l’esecutivo di Mario Draghi punta a finanziare parte del decreto con cui raffreddare i prezzi in bolletta. “Tassare gli extra-profitti può essere un qualcosa di sensato, ma bisogna passare a un sistema, già in uso in Europa, che prevede la cattura, dal punto di vista fiscale, delle cosiddette ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Bisogna fare attenzione quando si maneggia del materiale fragile. Il rischio è che uno scivolone possa mandare tutto in mille pezzi. E glidelle imprese energetiche, che il governo vuole tassare al 50% pur di schivare il deficit, lo sono. I soldi servono, ma sul dove prenderli, lì occorre massima lucidità. Ne è convinto Chicco, ex manager di grandi aziende italiane dell’energia, come Enel e Acea e oggi presidente di Assoambiente, che a Formiche.net dà la sua lettura circa l’operazione con cui l’esecutivo di Mario Draghi punta a finanziare parte del decreto con cui raffreddare i prezzi in bolletta. “Tassare glipuò essere un qualcosa di sensato, ma bisogna passare a un sistema, già in uso in Europa, che prevede la cattura, dal punto di vista fiscale, delle cosiddette ...

