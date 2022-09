"Sorvegliato speciale", Stallone ai suoi massimi (Di giovedì 8 settembre 2022) Sorvegliato speciale Iris ore 21 Con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Tom Sizemore. Regia di John Flynn. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 49 minuti. LA TRAMA Sylvester Stallone ai suoi massimi (nella sfiga e nel numero di botte incassate). Imprigionato quasi ingiustamente (pena eccessiva per il tipo di reato) è stato un detenuto modello e adesso s'aspetta la scarcerazione. Ma per assurdità burocratiche non lo mollano e per di più lo assegnano a un carcere di massima sicurezza. Il cui direttore (alla sfiga non ci sono limiti) è un feroce secondino che ha un conto da regolare con lui. Praticamente Stallone è spacciato. Ma chi conosce bene interprete e personaggi non può aver dubbi. La meglio alla fine l'otterrà lui. PERCHE' VEDERLO perchè è vero che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)Iris ore 21 Con Sylvester, Donald Sutherland, Tom Sizemore. Regia di John Flynn. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 49 minuti. LA TRAMA Sylvesterai(nella sfiga e nel numero di botte incassate). Imprigionato quasi ingiustamente (pena eccessiva per il tipo di reato) è stato un detenuto modello e adesso s'aspetta la scarcerazione. Ma per assurdità burocratiche non lo mollano e per di più lo assegnano a un carcere di massima sicurezza. Il cui direttore (alla sfiga non ci sono limiti) è un feroce secondino che ha un conto da regolare con lui. Praticamenteè spacciato. Ma chi conosce bene interprete e personaggi non può aver dubbi. La meglio alla fine l'otterrà lui. PERCHE' VEDERLO perchè è vero che ...

