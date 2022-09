Sondaggi Quorum: centrodestra e centrosinistra in calo, cresce il M5S (Di giovedì 8 settembre 2022) centrodestra e centrosinistra perdono un punto di consenso ciascuno. Resta quindi invariato il distacco tra le due coalizioni. A dirlo sono gli ultimi Sondaggi Quorum per SkyTg24 che danno il centrodestra al 47,3% (in calo dell’1,2% rispetto alla rilevazione di fine agosto) e il centrosinistra al 28,5% (dal 29,5%). Nel primo caso, a far perdere consensi alla coalizione sono soprattutto Lega (dal 13,8% al 13,5%), Forza Italia (dall’8,7% all’8,1%) e Noi Moderati (dall’1,9% all’1,5%) mentre Fdi cresce di un decimo al 24,2%. Ad influire negativamente sul centrosinistra sono soprattutto Pd (dal 22,7% al 21,9%) e +Europa (dal 2,9% al 2,2%). A tamponare le perdite ci pensano Verdi/Sinistra (dal 3,2% al 3,5%) e Impegno Civico ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 settembre 2022)perdono un punto di consenso ciascuno. Resta quindi invariato il distacco tra le due coalizioni. A dirlo sono gli ultimiper SkyTg24 che danno ilal 47,3% (indell’1,2% rispetto alla rilevazione di fine agosto) e ilal 28,5% (dal 29,5%). Nel primo caso, a far perdere consensi alla coalizione sono soprattutto Lega (dal 13,8% al 13,5%), Forza Italia (dall’8,7% all’8,1%) e Noi Moderati (dall’1,9% all’1,5%) mentre Fdidi un decimo al 24,2%. Ad influire negativamente sulsono soprattutto Pd (dal 22,7% al 21,9%) e +Europa (dal 2,9% al 2,2%). A tamponare le perdite ci pensano Verdi/Sinistra (dal 3,2% al 3,5%) e Impegno Civico ...

PaoloBMb70 : GOVERNO MELONI: LO SCENARIO POST-ELEZIONI ? 'SEGNALI INEQUIVOCABILI: UTI... - gdpasquale : I sondaggi di SWG e Quorum/YouTrend hanno un dato in comune. In entrambi gli indecisi/astenuti aumentano, sintomo… - Loredanataberl1 : RT @fanpage: Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guadagna ancora con… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guadagna ancora con… - fanpage : Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guadagna… -