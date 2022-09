Simeone alla Juventus | già deciso il primo acquisto

volpe_peppe : RT @Alberto_Caccia: #Simeone è il 3° argentino del #Napoli a segnare alla prima di #Champions dopo #Maradona (Újpest 1990) e #Higuaín (B.Do… - Alberto_Caccia : #Simeone è il 3° argentino del #Napoli a segnare alla prima di #Champions dopo #Maradona (Újpest 1990) e #Higuaín (… - Frankie1174 : @SurdatNnammurat @LFC @sscnapoli @17su24 @SarnaDario @OptaPaolo @Torrenapoli1 @kisskissnapoli Azz.... Diego Simeone… - ENN3___ : @CozzAndrea alla fine le soluzioni ci sono...pure raspa e non Simeone si potrebbe provare - ENN3___ : @CozzAndrea alla fine penso che ci sarà kvara in ballottaggio con Simeone e raspa -

Quella di ieri è stata senza dubbio una serata indimenticabile per la famiglia, di quelle che restano ben impresse nella mente. Prima il gol di Giovanni,sua prima presenza in ...Una vera e propria diga davantidifesa capace di dimostrarsi anche freddissimo quando è stato ...- Impossibile non menzionare la favola del Cholito. Ingresso in campo da sogno: 2 minuti e ...Esordio con gol in quella Champions League che ha tatuata sul polso per Giovanni Simeone. All’attaccante argentino sono bastati appena tre minuti dall’ingresso in campo per segnare al Liverpool. Il Ch ...All'indomani della gara vinta contro il Liverpool l'attaccante argentino ha scritto un lungo ed emozionante post sui social.