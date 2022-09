Settebello battuto dalla Croazia e da un rigore contestato

ItaliaTeam_it : SETTEBELLO AI QUARTI! ??????? Montenegro battuto 13-8, l’Italia chiude in testa al gruppo A e accede direttamente ai… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei: la Croazia batte il Settebello tra le polemiche #pallanuoto - Gazzetta_it : Europei: la Croazia batte il Settebello tra le polemiche #pallanuoto - SwimmerShopit : Setterosa battuto dalla Grecia, Settebello all’assalto della Croazia - RassegnaZampa : #Pallanuoto Setterosa battuto dalla Grecia, Settebello all’assalto della Croazia -

Succede a 1'35' dalla sirena, sul 10 - 10, quando l'arbitro Putnikovic si inventa un rigore contro il: sotto porta, Fatovic commette fallo netto su Nicosia, ma viene incredibilmente ...Alle 20.30 scenderanno in acqua ile la Croazia. Nella semifinali per il 5° posto la Grecia hail Montenegro per 14 - 12 (1 - 2, 2 - 3, 6 - 2, 5 - 5). Ora affronterà, nella 'finale ...Spalato, 8 set. - (Adnkronos) - La Nazionale italiana si pallanuoto perde in semifinale ai campionati europei di pallanuoto in corso di svolgimento a Spalato. Il Settebello del ct Sandro ...L’Ungheria è la prima finalista degli Europei di pallanuoto maschile. La nazionale magiara ha superato, nella prima semifinale, la Spagna per 10 a 8 (2-3, 5-2, 0-2, 3-1). Alle 20.30 scenderanno in acq ...