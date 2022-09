Roma, Tiago Pinto: «Non c’è tempo per distruggersi per Udine» (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Ludogorets: le dichiarazioni Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima di Ludogorets-Roma. LE PAROLE – «Tirana è stato un momento importante per tutti noi, ma ormai è passato. Oggi la partita comincia 0-0 ed è la prima di un percorso in cui vogliamo andare il più lontano possibile. Però deve cominciare bene oggi. A Udine è stata pesante, ma non possiamo essere distrutti quando perdiamo perchè non c’è tempo. È stata una giornata pesante, ogi siamo qui per vincere. Inserire sette giocatori nuovi è sempre un processo in un gruppo forte, ma il mister saprà gestire la situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022), dirigente della, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Ludogorets: le dichiarazioniha parlato a Sky Sport prima di Ludogorets-. LE PAROLE – «Tirana è stato un momento importante per tutti noi, ma ormai è passato. Oggi la partita comincia 0-0 ed è la prima di un percorso in cui vogliamo andare il più lontano possibile. Però deve cominciare bene oggi. Aè stata pesante, ma non possiamo essere distrutti quando perdiamo perchè non c’è. È stata una giornata pesante, ogi siamo qui per vincere. Inserire sette giocatori nuovi è sempre un processo in un gruppo forte, ma il mister saprà gestire la situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

