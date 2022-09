Rimborsi fiscali contribuenti deceduto: ecco il nuovo modulo di rinuncia per eredi (Di giovedì 8 settembre 2022) Con provvedimento dello scorso 1° settembre il Direttore dell’Agenzia entrate ha approvato il modello da utilizzare per gli eredi che intendono rinunciare ai Rimborsi fiscali intestati al contribuente deceduto. La novità risponde a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (articolo 5), approvato con D.L. 21 giugno 2022 numero 73, recentemente convertito in Legge 4 agosto 2022 numero 122. La norma, nel modificare il Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ha innanzitutto come obiettivo quello di introdurre un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei Rimborsi intestati a soggetti deceduti, al fine di semplificare ed accelerare il relativo pagamento. Di conseguenza, a fronte di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 settembre 2022) Con provvedimento dello scorso 1° settembre il Direttore dell’Agenzia entrate ha approvato il modello da utilizzare per gliche intendonore aiintestati al contribuente. La novità risponde a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (articolo 5), approvato con D.L. 21 giugno 2022 numero 73, recentemente convertito in Legge 4 agosto 2022 numero 122. La norma, nel modificare il Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ha innanzitutto come obiettivo quello di introdurre un automatismo nell’individuazione dei beneficiari deiintestati a soggetti deceduti, al fine di semplificare ed accelerare il relativo pagamento. Di conseguenza, a fronte di una dichiarazione di successione in cui l’tà è ...

