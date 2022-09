Raffaella Carrà sulle monete di 2 euro: è realtà (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono passati mesi dalla sua scomparsa, da quel 5 luglio del 2021 in cui l’Italia si è svegliata sconvolta, triste e addolorata dall’annuncio della morte di Raffaella Carrà. Raffaella la showgirl, la cantante e la ballerina. Raffaella l’attrice, la conduttrice e l’autrice televisiva e radiofonica. Raffaella l’attivista, l’icona, il simbolo della televisione italiana e di quella internazionale. L’amica di tutti, anche di chi l’aveva conosciuta solo attraverso il piccolo schermo. Sono passati mesi dalla sua scomparsa e lei ci manca tantissimo. Eppure quella sensazione di averla ancora qui, nelle nostre vite, è reale. Perché non c’è programma televisivo che non la celebri, non c’è radio che non passi uno dei suoi intramontabili successi, non c’è spettacolo che a lei non sia omaggiato, ispirato. Perché ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono passati mesi dalla sua scomparsa, da quel 5 luglio del 2021 in cui l’Italia si è svegliata sconvolta, triste e addolorata dall’annuncio della morte dila showgirl, la cantante e la ballerina.l’attrice, la conduttrice e l’autrice televisiva e radiofonica.l’attivista, l’icona, il simbolo della televisione italiana e di quella internazionale. L’amica di tutti, anche di chi l’aveva conosciuta solo attraverso il piccolo schermo. Sono passati mesi dalla sua scomparsa e lei ci manca tantissimo. Eppure quella sensazione di averla ancora qui, nelle nostre vite, è reale. Perché non c’è programma televisivo che non la celebri, non c’è radio che non passi uno dei suoi intramontabili successi, non c’è spettacolo che a lei non sia omaggiato, ispirato. Perché ...

