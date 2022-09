Pallavolo: Mondiali, gli azzurri si trasferiscono in Polonia, sabato la semifinale con la Slovenia (Di giovedì 8 settembre 2022) Lubaina, 8 set. - (Adnkronos) - E' stato dolce il risveglio in casa azzurra dopo la bellissima prestazione di ieri contro la Francia che ha regalato un posto in semifinale alla nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni, dunque, sabato affronteranno la Slovenia nel penultimo atto di questa rassegna iridata fin qui davvero coinvolgente; il giovane gruppo italiano, infatti, sta scrivendo nuove pagine della già gloriosa storia della Pallavolo tricolore ed è intenzionato a lottare per inseguire un sogno. Nel pomeriggio di oggi Italia e Slovenia si trasferiranno a Katowice con un volo charter in attesa di conoscere quali saranno le altre due semifinaliste, verdetti che saranno emessi dalle sfide tra Brasile-Argentina e Polonia-Stati Uniti in programma a Gliwice. Prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Lubaina, 8 set. - (Adnkronos) - E' stato dolce il risveglio in casa azzurra dopo la bellissima prestazione di ieri contro la Francia che ha regalato un posto inalla nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni, dunque,affronteranno lanel penultimo atto di questa rassegna iridata fin qui davvero coinvolgente; il giovane gruppo italiano, infatti, sta scrivendo nuove pagine della già gloriosa storia dellatricolore ed è intenzionato a lottare per inseguire un sogno. Nel pomeriggio di oggi Italia esi trasferiranno a Katowice con un volo charter in attesa di conoscere quali saranno le altre due semifinaliste, verdetti che saranno emessi dalle sfide tra Brasile-Argentina e-Stati Uniti in programma a Gliwice. Prima ...

