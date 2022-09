Niente Cina. Il futuro dei chip milanesi Lpe è in Olanda (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di specifiche prescrizioni, in relazione all’acquisizione da parte della multinazionale olandese Asm International N.V. del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di Lpe S.p.a., azienda di Baranzate specializzata nella produzione di chip. Fondata nel 1968, Asm International ha sede ad Almere, nei Paesi Bassi, oltre 3.000 dipendenti in 154 Paesi, un fatturato pari a 1,73 miliardi di euro, produzioni a Singapore, in Corea del Sud e nei Paesi Bassi, attività di ricerca e sviluppo in Europa, Nord America e Asia. Ad aprile dell’anno scorso il governo guidato da Mario Draghi aveva posto il veto sull’acquisizione del 70% di Lpe da parte della cinese Shenzen Invenland Holdings. È stato il primo di una serie di ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di specifiche prescrizioni, in relazione all’acquisizione da parte della multinazionale olandese Asm International N.V. del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di Lpe S.p.a., azienda di Baranzate specializzata nella produzione di. Fondata nel 1968, Asm International ha sede ad Almere, nei Paesi Bassi, oltre 3.000 dipendenti in 154 Paesi, un fatturato pari a 1,73 miliardi di euro, produzioni a Singapore, in Corea del Sud e nei Paesi Bassi, attività di ricerca e sviluppo in Europa, Nord America e Asia. Ad aprile dell’anno scorso il governo guidato da Mario Draghi aveva posto il veto sull’acquisizione del 70% di Lpe da parte della cinese Shenzen Invenland Holdings. È stato il primo di una serie di ...

