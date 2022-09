Morta la Regina Elisabetta, è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto leggere (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta è Morta. Si chiude un’epoca, un pezzo di storia se ne va e ora il Regno Unito si domanda cosa sarà di loro Speravamo non arrivasse mai questa notizia, ma il tamtam giornaliero nel Regno Unito con la BBC in silenzio, il cambio della guardia sospeso, non lasciava presagire nulla di buono. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 settembre 2022) La. Si chiude un’epoca, un pezzo di storia se ne va e ora il Regno Unito si domanda cosa sarà di loro Speravamo non arrivasse mai questa notizia, ma il tamtam giornaliero nel Regno Unito con la BBC in silenzio, il cambio della guardia sospeso, non lasciava presagire nulla di buono. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

