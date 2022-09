Milano | Simba La Rue lascia il carcere | ai domiciliari per curarsi

(Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. (Adnkronos) -La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, arrestato nell'inchiesta disulla faida tra trapper, è stato scarcerato su decisione del Riesame e andrà aiin una comunità. I giudici hanno accolto l'istanza dell'avvocato Niccolò Vecchioni il quale, in una consulenza medica, sottolinea la necessità che il 20enne sia sottoposto velocemente a un intervento chirurgico alla gamba, dopo essere stato ferito in un agguato il 24 giugno scorso a Treviolo, in provincia di Bergamo. Nonostante sia quasi trascorso oltre un mese dall'arresto (29 luglio) e l'avvocato avesse già chiesto iper farlo curare, la richiesta era stata respinta l'11 agosto scorso dal gip e da qui il ricorso al Riesame che oggi ha accolto la richiesta dell'avvocato. La comunità in ...

Nelle prossime ore,verrà trasferito in una comunità dell'hinterland di, dove aveva già trascorso alcuni mesi quando era minorenne. Faida tra trapper, Sara Ben Salha: "Ho sbagliato a ... Milano, faida tra trapper: scarcerato Simba La Rue Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Simba La Rue, alias del trapper Mohamed Lamine Saida, e disposto gli arresti domiciliari nella comunita' ...Il trapper 20enne Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, arrestato a fine luglio nell'inchiesta milanese con al centro una faida tra gruppi rivali di giovani, è stato scarcerato su decisione ...