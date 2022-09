rep_milano : Mario Delpini e l'ironia sul Papa: 'Mi scuso, non sono stato capito. Io non desidero diventare cardinale' - giornalemetro : L’arcivescovo Mario Delpini apre l’Anno pastorale al Duomo di Milano | Giornale Metropolitano - etherea_etherea : @Erich_IT5 L'arcidiocesi di Milano comprende 5 province( Milano,Varese, MonzaBrianza, Parte di Bergamo, Parte di No… - MamomcMaurizio : RT @ricristiano1: Delpini e il pasticcio del discorso su Como. L'opinione di Cristiano - - Jll_Mora : RT @aprile_25: Le dichiarazioni pubblica di monsignor Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, su Jorge Mario Bergoglio: https://t… -

"Mi scuso perché non mi sono fatto capire, cercherò di non usare più il genere letterario dell'ironia. Io non desidero diventare cardinale". L'arcivescovo di Milano, al termine della messa pontificale di apertura del nuovo anno pastorale, celebrata questa mattina in Duomo, è tornato sull'incidente 'diplomatico' che nei giorni scorsi lo ha visto ..."Volendo essere un po' spiritoso nel salutare un caro amico, non sono stato capito nelle mie reali intenzioni": è quanto ha detto l'arcivescovo di Milanoal termine della messa pontificale in Duomo tornando sulle sue parole pronunciate dopo la scelta di Papa Francesco di nominare cardinale il vescovo di Como Oscar Cantoni. "Sono anzitutto ...Le battute dell’arcivescovo di Milano a Como erano apparse polemiche. Ora la precisazione: «Sono del tutto d’accordo con il Papa. Io non desidero diventare cardinale, non mi sentirei proprio a mio agi ...Milano, 8 set. (LaPresse) - "Volendo essere un po’ spiritoso nel salutare un caro amico, non sono stato capito nelle mie reali intenzioni" e "sono anzitutto ...