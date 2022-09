LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 4-3, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik in vantaggio di un break nel quarto set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 40-15 Scappa via il dritto del murciano, arrivano due palle del 5-3 Sinner. 30-15 Lunga la risposta di dritto dello spagnolo. 15-15 Risposta lenta e profonda di Alcaraz che manda fuori giri l’altoatesino. 15-0 ACE Sinner, il quinto! 4-3 breakKK Sinner!!! Doppio fallo Alcaraz, che scaraventa la palla fuori dal campo. break a 0 di Jannik, che si riscatta subito dopo aver perso la battuta. 0-40 Tre palle break Sinner! Altro punto fantastico dell’italiano, che martella con il dritto e punisce con la smorzata. 0-30 Risponde bene Sinner, che entra in campo scagliando ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA40-15 Scappa via il dritto del murciano, arrivano due palle del 5-3. 30-15 Lunga la risposta di dritto dello spagnolo. 15-15 Risposta lenta e profonda diche manda fuori giri l’altoatesino. 15-0 ACE, il quinto! 4-3KK!!! Doppio fallo, che scaraventa la palla fuori dal campo.a 0 di, che si riscatta subito dopo aver perso la battuta. 0-40 Tre palle! Altro punto fantastico dell’italiano, che martella con il dritto e punisce con la smorzata. 0-30 Risponde bene, che entra in campo scagliando ...

