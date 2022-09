L' ippica | l' Arsenal e il paracadutismo con James Bond | Elisabetta e lo sport

(Di giovedì 8 settembre 2022) E mentre si congeda da questo mondo - in piedi davanti a quella Storia che ha contribuito a scrivere - viene da immaginarla come l'abbiamo vista tante volte, mentre agita meccanicamente la mano ...

Agipronews

E mentre si congeda da questo mondo - in piedi davanti a quella Storia che ha contribuito a scrivere - viene da immaginarla come l'abbiamo vista tante volte, mentre agita meccanicamente la mano ...35) Il suo italiano preferito è un fantino: Frankie Dettori, grande protagonista dell'... 38) È una grande tifosa dell'. 39) Durante una visita in Nuova Zelanda, venne bersagliata da ... Rassegna stampa del 3 settembre 2022