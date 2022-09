Inter, Marotta: “Dobbiamo andare alla ricerca dei difetti. Inzaghi? Sta facendo un ottimo lavoro” (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, all’indomani sella sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, ha rilasciato un’Intervista a Sky Sport: “Ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta delle problematiche, abbiamo uno staff preparato. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro. Ormai l’Italia calcistica rappresenta una posizione di seconda fila, lo strapotere degli altri campionati è evidenti. Possono permettersi la spesa per grandi campioni, in Italia non si piò. Dobbiamo andare alla ricerca di eventuali difetti. La preoccupazione non deve portare ansia o paura, ma analisi e coraggio di fare scelte. Bisogna migliorare dal punto di vista dei singoli e del gruppo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amministratore delegato dell’, Giuseppe, all’indomani sella sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, ha rilasciato un’vista a Sky Sport: “Ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta delle problematiche, abbiamo uno staff preparato. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro. Ormai l’Italia calcistica rappresenta una posizione di seconda fila, lo strapotere degli altri campionati è evidenti. Possono permettersi la spesa per grandi campioni, in Italia non si piò.di eventuali. La preoccupazione non deve portare ansia o paura, ma analisi e coraggio di fare scelte. Bisogna migliorare dal punto di vista dei singoli e del gruppo. ...

