In arrivo Disney Plus Day | quali contenuti vedere?

marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, la nuova featurette ufficiale celebra l’arrivo del film su Disney+ - occhioni90 : @SEULGIXLUVV E apri Instagram e “boom” subito lui stravaccato sul divano e poi vieni su Twitter e scopri che si è d… - vale_b0901 : sono solo le undici e abbiamo avuto: tae su vogue, selfie di namjoon, selfie di yoongi, documentario su disney+, sp… - Lisa_Salustri : RT @UniMoviesBlog: Buongiorno ?? e buon #DisneyPlusDay Oggi è il giorno di: ??ThorLoveAndThunder: - UniMoviesBlog : Buongiorno ?? e buon #DisneyPlusDay Oggi è il giorno di: ??ThorLoveAndThunder: -

Prima della serie TV insu+ , Riri Williams dovrebbe fare il suo debutto nell'MCU in Black Panther: Wakanda Forever . Ironheart dovrebbe debuttare su+ alla fine del 2023 . ......Plus APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS Marvel Studios: i film, le serie e le date d'uscita della Fase 5 e della Fase 6 (Multiverse Saga) Marvel Studios: tutti i film e le serie TV inVolete dare uno sguardo a She-Hulk Oppure non vedete l'ora di fare una scorpacciata di film Pixar Quale sia la vostra scelta, ci sono buonissime notizie. A partire da oggi fino a lunedì 19 settembre ...Per festeggiare il Disney+ Day 2022 arriva una promozione che prevede un mese di Disney+ a soli 1,99€. L'offerta scadrà tra pochi giorni.