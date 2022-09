Hellas Verona, Isak Hien: «Un club con una grande storia» (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole di Isak Hien alla sua presentazione all’Hellas Verona: «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra» Isak Hien ha parlato alla conferenza stampa della sua presentazione all’Hellas Verona. Di seguito le sue parole. RUOLO – «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra. Ho ricoperto entrambi i ruoli nella mia carriera, per me è indifferente. Giocare sul centro-sinistra, invece, è leggermente più complicato». SCELTA DEL Verona – «É difficile dare una risposta: molti fattori hanno inciso, anche se direi l’impressione che mi ha dato il club, che ha una grande storia e grandi tifosi. Sentivo inoltre che potesse rappresentare un’opportunità di crescita per me, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole dialla sua presentazione all’: «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra»ha parlato alla conferenza stampa della sua presentazione all’. Di seguito le sue parole. RUOLO – «Posso giocare sia centrale che sul centro-destra. Ho ricoperto entrambi i ruoli nella mia carriera, per me è indifferente. Giocare sul centro-sinistra, invece, è leggermente più complicato». SCELTA DEL– «É difficile dare una risposta: molti fattori hanno inciso, anche se direi l’impressione che mi ha dato il, che ha unae grandi tifosi. Sentivo inoltre che potesse rappresentare un’opportunità di crescita per me, ...

HellasVeronaFC : 48' | RADDOPPIO HELLAS?? Primo gol in Serie A per Josh Doig! Verona in vantaggio! #HVFC #DaiVerona #VeronaSamp 2-1 - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | Il @WestHam ha avanzato un'offerta da 4 milioni + 4 di bonus per Ola #Aina del… - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona, Hien: «Hellas grande storia e tifosi, per me una grande opportunità» - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona: buon notizie da Faraoni e Piccoli - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona: oggi allenamento pomeridiano per i gialloblù -