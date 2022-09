FIW in azione questo Weekend a Pescara Comix

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 settembre 2022) Torna inla FIW, federtorinese, continuando il suo Tour nel Centro-Sud. Dopo la tappa dello scorso Agosto a San Benedetto del Tronto,la FIW debutta per la prima volta nella cornice del, storica fiera comics & Games del Sud Italia (giunta alla nona edizione), con lo show “Cosplay Slam Wrestling”. Per l’occasione i lottatori della fed torinese torneranno a indossare i panni dei personaggi più iconici di fumetti, serie tv e videogiochi, Sabato 10 Settembre al Pala Dean Martin, sede della fiera. Inizio Ore 19.00, per i biglietti della fiera potete prenotare ed acquistare QUI. Lo Show sarà anche un occasione per la FIW per promuovere il Polo Wrestling Abruzzo, gestito da Fabio ...