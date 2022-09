Enrico Letta: “Vogliono cacciare Mattarella. Contro la destra siamo soli. No al presidenzialismo, è una scorciatoia populista” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario del Pd: «Berlusconi se l’è lasciato scappare, Vogliono mandare via Mattarella. Possiamo ancora ribaltare un destino che sembra già scritto. Serve pensare al voto utile» Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario del Pd: «Berlusconi se l’è lasciato scappare,mandare via. Posancora ribaltare un destino che sembra già scritto. Serve pensare al voto utile»

